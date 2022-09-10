A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, Konyaspor maçı ardından yaptığı açıklamada, “Konyaspor’a karşı pozisyon bulmak kolay değil" dedi.

A. Hatayspor Teknik Sorumlusu Cevdet Göç, Konyaspor maçı ardından yaptığı açıklamada, “Konyaspor’a karşı pozisyon bulmak kolay değil" dedi.

Eskişehir’de oynanan Konyaspor maçında sahadan mağlup ayrılan Hatayspor’da, Teknik Sorumlu Cevdet Göç, basın toplantısında açıklamalar yaptı. Mağlubiyetin ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren Göç, “Konyaspor gol yemediği için 1-0 geriye düştüğünüz zaman dönüş zor oluyor” dedi. Farklı reaksiyonlar göstermeleri gerektiğini belirten Cevdet Göç, "Hazırlıklarımız tuttu. 40. dakikada net bir pozisyonumuz vardı. Atsak 1-0 önde devreye girecektik. Konyaspor’a karşı pozisyon bulmak kolay değil. Bunu değerlendirmeliydik. Bundan önceki maçları çok cesaretli ve rakibe saygı duyup ismine bakmadan oynadık. İkinci yarı biraz geriye çekildik. Belli bir süre arkadaşlara söylememize rağmen oyunu önde kabul ettiremedik. O arada golü yedik. Golü yedikten sonra daha fazla refleks göstermeliydik. Orada eksik kaldık. Değişiklikler yaptık. Konyaspor gol yemediği için 1-0 geriye düştüğünüz zaman dönüş zor oluyor. 88. dakikada bir pozisyon vardı. En azından ’VAR’a gidilmesi gerekiyordu. Hakem görmedi ama en azından ’VAR’ var. Bir bakmalıydı. Çok üzgünüz. Sadece oynamak yetmiyor. Artık sonuçlandırmamız gerekiyor” diye konuştu.