Para Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli atıcı Cevat Karagöl, 50 metre serbest tabanca ferdi branşta 3. oldu.

Para Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden milli atıcı Cevat Karagöl, 50 metre serbest tabanca ferdi branşta 3. oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 03-18 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen Para Atıcılık Dünya Şampiyonası’nda 50 metre serbest tabanca ferdi branşta yarışan milli atıcı Cevat Karagöl, dünya 3.’lüğü elde etti. Türkiye’yi daha önce üç kez paralimpik oyunlarında temsil eden Karagöl, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için de kota almayı başardı.

P1 erkekler 10 metre havalı tabanca SH1 disiplininde Taha Yasin Küsmüş, Cevat Karagöl ve Murat Oğuz’dan oluşan milli takım ise topladıkları bin 674 puanla takım halinde dünya üçüncülüğünü kazanmıştı.