Altay, ikinci yarının hazırlıklarına Antalya kampında devam ederken, sürpriz bir olay yaşandı ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Cevad Prekazi, siyah-beyazlı ekibi kampta ziyaret etti.

Altay, ikinci yarının hazırlıklarına Antalya kampında devam ederken, sürpriz bir olay yaşandı ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Cevad Prekazi, siyah-beyazlı ekibi kampta ziyaret etti.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Altay, devre arası hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip; çalışmalarına son sürat devam ederken, sürpriz bir ziyaret gerçekleşti ve Türk futbolunun hafızalarına kazınmış 65 yaşındaki eski futbolcu Cevad Prekazi, Altay’ın Antalya’daki kampını ziyaret etti. Ayrıca Prekazi’nin, Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Sportif Direktör Tuna Üzümcü ile sohbet ederken, ortaya çıkan neşeli görüntüleri dikkatleri çekti.

Cevad Prekazi, 1991-1992 sezonunda da Altay forması giymişti.