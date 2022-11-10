Caruur Volley Gent: De Vries, Chris Ogink, Gilles Vandecaveye, Tim Degruyter, Toblas Kjaer, Martijn Colson (Niklas Breilin, Jome Vandamme, Hugo Fischer)

Arkas Spor, Erkekler CEV Voleybol Cup’ın 16’lı tur ilk maçında Belçika’da konuk olduğu Caruur Volley Gent’i 3-2 yenerek avantaj sağladı. Karşılaşmanın setleri 23-25, 25-21, 23-25, 25-20 ve 10-15 sonuçlandı. İzmir’deki rövanş karşılaşması ise 16 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da oynanacak.

Arkas Spor, Erkekler CEV Voleybol Cup 16’lı tur ilk maçında deplasmanda Caruur Volley Gent’i 3-2 mağlup etti.

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