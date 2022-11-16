Caruur Volley: Kjaer, Ogink, Fischer, Vandecaveye, Colson, Degruyter (Breiln, De Vries, Vandamme, Ver Eecke, Brems)

Erkekler CEV Voleybol Cup’ta Arkas Spor, Son 16’lı tur ikinci maçında Belçika’nın Caruur Volley takımını 3-1 yenerek 8’li final turuna yükseldi. Arkas, Belçika’daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.

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