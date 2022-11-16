Erkekler CEV Voleybol Cup’ta Arkas Spor, Son 16’lı tur ikinci maçında Belçika’nın Caruur Volley takımını 3-1 yenerek 8’li final turuna yükseldi. Arkas, Belçika’daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.

Erkekler CEV Voleybol Cup’ta Arkas Spor, Son 16’lı tur ikinci maçında Belçika’nın Caruur Volley takımını 3-1 yenerek 8’li final turuna yükseldi. Arkas, Belçika’daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Nuno Maia (Portekiz)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay)

Sultanlar Ligi: Nilüfer Belediyespor: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1 Sultanlar Ligi: Nilüfer Belediyespor: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1

Caruur Volley: Kjaer, Ogink, Fischer, Vandecaveye, Colson, Degruyter (Breiln, De Vries, Vandamme, Ver Eecke, Brems)

Setler: 25-19, 19-25, 25-17, 25-17

Süre: 94 dakika (25, 23, 24, 22)