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2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 3-2 mağlup oldu.

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