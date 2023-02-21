CEV Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 3-2 kazandı.

CEV Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Salon: Netto Arena

Hakemler: Sonja Simonovka, Paul Catalin Szabo-Alexi

Grupa Azoty Chemik Police: Marlena Kowalewska, Martna Lukasik, Agnizeszka Korneluk, Jovana Brakocevic Canzian, Martyna Czyrniaska, Iga Wasilewska, Maria Stenzel (L), (Maria Cipriano Claro, Almeida De Souza)

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Antrenör: Radoslaw Wodzinski

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Fernanda Silva Carneiro, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Teresa Vargas, Ana Cristina De Souza, Gizem Örge (L), (Anna Lazareva, Meliha Diken)

Antrenör: Zoran Terzic

Setler: 14-25, 29-27, 23-25, 25-22

Süre: 114 dakika (20, 28, 25, 26, 15)