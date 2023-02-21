Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Fernanda Silva Carneiro, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Teresa Vargas, Ana Cristina De Souza, Gizem Örge (L), (Anna Lazareva, Meliha Diken)

Grupa Azoty Chemik Police: Marlena Kowalewska, Martna Lukasik, Agnizeszka Korneluk, Jovana Brakocevic Canzian, Martyna Czyrniaska, Iga Wasilewska, Maria Stenzel (L), (Maria Cipriano Claro, Almeida De Souza)

CEV Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 3-2 kazandı.

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