CEV Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya’nın Grupa Azoty Chemik Police takımını 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

CEV Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya’nın Grupa Azoty Chemik Police takımını 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Benedikt Geukes, Olivier Guillet

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın basın toplantısı gerçekleştirildi Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın basın toplantısı gerçekleştirildi

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Fernanda Silva, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Teresa Vargas, Ana Cristina De Souza, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Meliha Diken

Antrenör: Zoran Terzic

Grupa Azoty Chemik Police: Agnieszka Korneluk, Maria Stenzel (L), Jovana Brakocevic, Almeida De Souza, Iga Wasılewska, Katarzyna Polec, Martyna Lukasik, Natalia Mdrzyk, Martyna Czyrnıanska, Joanna Sikorska

Antrenör: Radoslaw Wodzinski

Setler: 25-18, 21-25, 25-19,23-25

Süre: 100 dakika (25,26,25,24)