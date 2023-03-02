Grupa Azoty Chemik Police: Agnieszka Korneluk, Maria Stenzel (L), Jovana Brakocevic, Almeida De Souza, Iga Wasılewska, Katarzyna Polec, Martyna Lukasik, Natalia Mdrzyk, Martyna Czyrnıanska, Joanna Sikorska

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Fernanda Silva, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Teresa Vargas, Ana Cristina De Souza, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Meliha Diken

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