CEV Kupası son 32 turu ikinci maçında THY, İsviçre ekibi Viteos Neuchatel takımını 3-0 mağlup etti ve adını 8’li finallere yazdırdı.

CEV Kupası son 32 turu ikinci maçında THY, İsviçre ekibi Viteos Neuchatel takımını 3-0 mağlup etti ve adını 8’li finallere yazdırdı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raquel Portela (Portekiz)

THY: Naz, Kingdon, Dicle Nur, Van Ryk, Şeyma, Maglio, Melis (L) (Çağla, Polen)

Rıza Çalımbay: “Hak ettiğimiz bir galibiyetti” Rıza Çalımbay: “Hak ettiğimiz bir galibiyetti”

Vıteos Neuchatel: Lund, De Micheli, Grubbs, Haynes, Gross, Troesch, Mottis (L) (Petitat, Boillat)

Setler: 25-20, 25-20, 25-14

Süre: 64 dakika (20, 24, 20)