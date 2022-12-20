Vıteos Neuchatel: Lund, De Micheli, Grubbs, Haynes, Gross, Troesch, Mottis (L) (Petitat, Boillat)

Rıza Çalımbay: “Hak ettiğimiz bir galibiyetti”

Rıza Çalımbay: “Hak ettiğimiz bir galibiyetti”

CEV Kupası son 32 turu ikinci maçında THY, İsviçre ekibi Viteos Neuchatel takımını 3-0 mağlup etti ve adını 8’li finallere yazdırdı.

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