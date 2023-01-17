CEV Kupası Son 16 Turu’nda Terville Florange takımıyla karşılaşan THY, rakibini set vermeden mağlup etti. THY, CEV Kupası play-off turunda Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) - e-work Busto Arsizio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türk Hava Yolları, CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Fransa’nın Terville Florange takımını 25-14, 25-20, 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.