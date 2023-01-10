Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası Play Off turundaki ilk maçında evinde Polonya’nın Pge Skra Belchatow takımına 20-25, 25-17, 22-25, 21-25’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

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