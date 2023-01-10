Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası Play Off turundaki ilk maçında evinde Polonya’nın Pge Skra Belchatow takımına 20-25, 25-17, 22-25, 21-25’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası Play Off turundaki ilk maçında evinde Polonya’nın Pge Skra Belchatow takımına 20-25, 25-17, 22-25, 21-25’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ilian Georgiev, Slobodan Kovacevic
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Morteza Sharifi, Beytullah Hatipoğlu (L), Emir Kaan Öztürk, Thomas Edgar, Yasin Aydın, (Selçuk Keskin, Aykut Acar, Onurcan Çakır (L)
Antrenör: Umut Çakır
Pge Skra Belchatow: Grezegorz Lomacz, Filippo Lanza, Mateusz Bieniek, Jedrzej Gruszczynski (L), Aleksandar Atanasijevic, Dick Kooy, Karol Klos, Wictor Marek Musial, Robert Milczarek (L)
Antrenör: Joel Banks
Setler: 20-25, 25-17, 22-25, 21-25
Süre: 101 dakika (23, 23, 27, 28)
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