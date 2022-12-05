Dijital TV platformu Tivibu, ’CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni seyircisiyle buluşturuyor. Vakıfbank ve Fenerbahçe’nin mücadele edeceği turnuva 6 Aralık’ta başlıyor.

Dijital TV platformu Tivibu, ’CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni seyircisiyle buluşturuyor. Vakıfbank ve Fenerbahçe’nin mücadele edeceği turnuva 6 Aralık’ta başlıyor.

Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, sporu ekranlara taşımaya devam ediyor. Avrupa voleybolunun zirve turnuvası “CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi” aralık ayı itibarıyla seyircisiyle buluşuyor. VakıfBank ve Fenerbahçe’nin mücadele ettiği Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını birinci bitiren takımlar direkt çeyrek finale çıkarken gruplarında ikinci sırada yer alan takımlar arasında en iyi puana sahip 3 takım, çeyrek finale adını yazdırabiliyor. 6 Aralık’ta ilk düdüğün çalınacağı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Grup aşaması aralık ayında başlıyor

Fenerbahçe, VakıfBank ile oynadığı Şampiyonlar Kupası mücadelesini kazanarak sezona kupa ile başladı. İlk maç gününü boş geçirecek olan Fenerbahçe, ikinci hafta itibarıyla Avrupa mücadelesine başlıyor. Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D grubundaki ilk maçını deplasmanda Stuttgart ile 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:30’da oynayacak.

Son 11 yılda 5 kez kupayı müzesine götüren son şampiyon VakıfBank, kadrosunda değişikliğe giderek sezona birçok yeni oyuncuyla başladı. Yeni kadrosuyla üst üste şampiyonluk yaşamak isteyen son şampiyon, evinde oynayacağı C grubundaki rakibi Kızıl Yıldız Voleybol takımıyla sezona start veriyor. 7 Aralık Çarşamba günü saat 17:00’da başlayacak mücadele ve bütün CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları dijital TV platformundan naklen yayınlanacak.