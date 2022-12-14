Bodrum Belediye Bodrumspor, Ayça Ceyna Keptiğ’i transfer etti

Bodrum Belediye Bodrumspor, Ayça Ceyna Keptiğ’i transfer etti

Erkekler CEV Voleybol Cup 2023 8’li final turu rövanş maçında Arkas Spor, İtalya’da konuk olduğu Valsa Group Modena’ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-16 ve 25-15 sonuçlandı.

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