Erkekler CEV Voleybol Cup 2023 8’li final turu ilk maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği İtalya’nın Valsa Group Modena takımına 3-0 mağlup oldu.
Erkekler CEV Voleybol Cup 2023 8’li final turu ilk maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği İtalya’nın Valsa Group Modena takımına 3-0 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Enis Ali Ay (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı)
Valsa Group Modena: Ngapeth, Bossi, Adis Lagumdzija, Rinaldi, Krick, Bruninho (Rossini, Gollini, Salsi, Sala, Marechal, Sanguinetti)
Setler: 20-25, 25-27, 18-25
Süre: 74 dakika (21, 29, 24)
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