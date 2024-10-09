Arkas Spor, Erkekler CEV Challenge Cup 32’li final turu ilk maçında İzmir’de konuk ettiği Finlandiya ekibi Akaa Volley’e 3-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya’da oynanacak.
Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Lars Wuhnow (Almanya), Thien Khuc (Belçika)
Arkas Spor: Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin (Abdülsamet Yalçın, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı)
Akaa Volley: Taponen, Jasper, Makinen, Tyynismaa, Ivanov, Seppanen (Andersson, Tihumaki, Pozo-Hernandez)
Setler: 25-23, 21-25, 20-25, 18-25
Süre: 104 dakika (27, 28, 26, 23)
Kaynak: iha