Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Türkiye genelinde çoban sıkıntısı yaşandığını, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların çoban bulamadığını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, yaz aylarının gelmesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan vatandaşların çoban sıkıntısı yaşadığını söyledi. Çoban eksikliğinin Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da yaşandığına değindi.

“Afgan mülteciler çobanlık yapıyordu”

Türkiye’ye gelen Afgan mültecilerin bir dönem çoban açığının kapatılmasında etkin rol üstlendiğini belirten Başkan Hacı Çetindağ, “2023 Yılında yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi çoban sıkıntısı. Daha önceki yıllarda da yaşanıyordu ama bu yıl daha çok çoban sıkıntısı yaşandı. Sivas’ımızda da bu sıkıntı yaşandı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda çobanlık, genelde Afgan mülteciler üzerinden yapılıyordu. Afganlara çalışma izni verildi. Çalışma izni alanlar lokantalarda, sanayilerde çalışmaya başladı. Çobanlık yapan Afgan mültecilere oturma izni verilecekse sadece çobanlık yapacak diye oturma izni verilmesi lazım. Bunun İçişleri Bakanlığı, Valilik, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla koordine edilerek ortaklaşa bir şey yapılması lazım” diye konuştu.

“Çoban bulamayanlar hayvanlarını satıyor”

Sivas’ın hayvancılık şehri olduğunu belirten Başkan Çetindağ, şu ifadelere yer verdi:

“Sivas’ımız aynı zamanda bir hayvancılık şehri. Küçükbaş ve büyükbaşta Türkiye’de sıralama içerisinde yer alan bir ilimiz. Ama bizim besici ve üreticilerimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi çoban sıkıntısı. Gerçekten çok büyük çoban sıkıntısı yaşanıyor. Çoban bulamayanlar hayvanlarını satıyor. Biz çoğaltılmasını isterken aksine azalıyor. 2023 yılında yağışların bol olması ve meralarımızın otlanmasıyla birlikte insanlarımız hayvancılık yapmak istiyor ama dediğimiz gibi çoban bulunmuyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımıza çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu çoban sıkıntısının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Mültecilere çobanlık yaptırılacaksa farklı yerlerde çalıştırılmasın.”

“Üreticiler Afgan çobanlardan memnundu”

Hayvan sahiplerinin Afgan mültecilerden memnun olduğunu söyleyen Çetindağ, “Afgan mültecilerden hem çiftçimiz hem köylüler memnundu. Bu böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda insanlar hayvancılık yapmayı bırakacaklar. Artık genç nesil köylerde kalmıyor. Bu çoban sıkıntısına çözüm bulunarak hayvancılıkla uğraşan insanların rahatlatılması gerekiyor” şeklinde konuştu.