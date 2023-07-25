Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, spor yapan çocukların hayatının her alanında başarılı oluğunu söyleyerek, “Spordan asla kopmayın” dedi.

ASKİ Atatürk Spor Salonuna giden Başkan Soner Çetin, burada voleybol eğitimi alan çocuklarla buluştu, ailelerle sohbet etti ve çocuklarını spora yönlendikleri için teşekkür etti. Çocuklarla bir süre voleybol oynayan Başkan Soner Çetin, kadın voleybolunun dünyadaki en popüler spor dallarından biri olduğunu anlattı. Yaz okullarında voleybol eğitimi alan çocukları Sultandan Liginde Adana’yı temsil eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübünde voleybol oynarken görmek istediğini söyleyen Başkan Soner Çetin, “İstiyorum ki takımımızın ilk 6’sında en az 3 Adanalı kızımız olsun. Bunlar sizlerin arasından çıkacak” dedi.

Kadın voleybolunun Türkiye’de çok sevildiğini ve dünyanın en iyi liginin Türkiye’de olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, “Kızlarımız Milletler Liginde dünya şampiyonu olarak hepimizi gururlandırdı. Sizlerin içinden de başarılı sporcular çıkacaktır. Spor yapan çocuklar hayatının her alanında başarılı olur. Spordan asla kopmayın. Bu arada derslerinizi de ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin daha sonra Torosspor Kulübünü ziyaret ederek burada futbol eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Çocuklarla penaltı yarışması yapan Başkan Soner Çetin, ardından savunma sporları eğitiminin verildiği Durum Spor Salonuna ziyarette bulundu.