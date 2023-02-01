Milli fitnessçı Çetin Örnek, mart ayında katılacağı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’ne hazırlık sürecinden ve yarışma dönemlerinde yaşanılan psikolojik zorluklardan bahsetti.

Milli fitnessçı Çetin Örnek, mart ayında katılacağı Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’ne hazırlık sürecinden ve yarışma dönemlerinde yaşanılan psikolojik zorluklardan bahsetti.

Eskişehirli milli sporcu Çetin Örnek, 17-21 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’ne nasıl hazırlandığını ve bu süreçte yapılması gerekenleri anlattı. En son 2019 yılında Avrupa 5’incisi olduğunu fakat o yarışmada ise hakkının yenildiğini ifade eden 46 yaşındaki Örnek, şu an yarım kalan hesabını tamamlamak için çok çalıştığını vurguladı. Genel olarak yarışmalara hazırlanırken sporcuları en çok sert diyet programlarının zorladığını anlatan tecrübeli sporcu Örnek, “Her şeyi doğru ve sabırlı yapan mutlaka kazanır” dedi.

“Mineral ve vitamin takviyelerine özen gösterilmeli”

Yakın bir zamanda kolundan ve bileğinden sakatlık yaşadığını fakat antrenörü ile tekrar yoluna devam ettiğini aktaran güç sporcusu Örnek, “Hazırlık aşamasında diyete giriyoruz ve ister istemez vücutta su kayıpları yaşanıyor. Bu sayede de sakatlık riskleri artıyor. Diyetle, vücudun tüm hatları parçalanır ve yağ seviyesi düşer. Burada sağlık adına bilhassa tavsiyem, mineral ve vitamin takviyelerine özen gösterilmesi yönünde olacaktır. Çünkü diyet programlarında canımızın her istediği besini tüketme şansımız yok. Özellikle öğünlerden sebzeler eksilmesin ve günlük en az 3,5 litre su tüketimi olsun. Egzersiz konusunda da yarışma takvimi yaklaştıkça çok ağır kilogramlara girmeden hafif hafif kasları parçalamaya ve formda tutmaya yönelik antrenmanlar yapılabilir” şeklinde önerilerde bulundu.

“Önemli olan kendini motive edebilmektir”

Yarışma periyodunda yaşanılan en zor psikolojik sürecin diyetler olduğunu dile getiren Örnek, “Müsabaka zamanı yaklaştıkça karbonhidrat başta olmak üzere yağ ve şeker oranları düşüyor. Gün içinde çok çabuk gerginleşebiliyoruz ve insan bu süreçte pes etmeyi düşünüyor. Onun için insanlara, neden bu spora başladıklarını ve amaçlarını unutmamalarını söylüyorum. Burada önemli olan kendini motive edebilmektir. Çünkü herkes şampiyon olamaz. Her şeyi doğru ve sabırlı yapan kazanır” diyerek sözlerini tamamladı.