Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak Ayı Kültür Takvimi kapsamında 28 Ocak Salı günü Orhangazi Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Cesur Korkuluk Kuki” adlı çocuk tiyatrosuyla miniklere neşe dolu bir seyir deneyimi yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatil boyunca çocukları çeşitli etkinliklerle buluşturarak hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini amaçlayan organizasyonlara imza atmaya devam ediyor.

Büyük beğeni topladı

Ocak Kültür Sanat Takvimi kapsamında Orhangazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Cesur Korkuluk Kuki” adlı çocuk tiyatrosu, yarıyıl tatilinde minikleri bir araya getirdi.

Doğa sevgisi, dünyayı tanıma, yardımlaşma ve bilinçli bir birey olmanın önemini vurgulayan oyun, minik izleyicilerden büyük beğeni topladı.

İki ayrı seansta sahnelenen gösteride çocuklar, eğlenceli sahneler eşliğinde çevre bilinci ve toplumsal dayanışmanın değerini öğrenme fırsatı buldu.

Eğlenceli hikâye

Minikler, oyunu pür dikkat izlerken hem kahkahalara boğuldular hem de oyun sonunda coşkuyla alkışladılar.

Tiyatro sahnesindeki renkli karakterler ve eğlenceli hikâyeçocukların yüzlerinde büyük bir gülümseme bırakırken, her bir sahne heyecanla takip edildi.