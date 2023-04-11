Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı ve Ilıca Otel Genel Müdürü Ebru Tuğgan, turizmin ülke ekonomisine katkı sağlayan bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Seçim sonrası dönemde turizm faaliyetlerinin hızla toparlanması gerekiyor" dedi.

Ülkemizi acıya boğan deprem felaketinin ardından bayram rezervasyonlarının beklenen düzeyde olmadığını belirten Tuğgan, "Deprem ile birlikte tatil planları ve toplantı gruplarının tarihleri ertelendi, Bu da doğal olarak tüm turizm sektörünü etkiledi. Rezervasyonların yeni yeni normalleşmeye döndüğünü gözlemliyoruz. Ancak son zamanlarda tüketicilerin fiyat odaklı düşündüğüne dair bir eğilim var. Ekonomideki fiyat değişkenliğine tüketici henüz alışmış değil" diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin de turizmi etkileyen faktörlerden birisi olduğunu ifade eden Tuğgan, "Bizim için önemli olan seçim sonrası dönemde rezervasyonların yeniden canlanmasıdır. Turizm, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir sektör olduğu için, seçim sonrası dönemde turizm faaliyetlerinin hızla toparlanması gerekiyor" diye vurguladı.

ÇEŞTOPB Başkan Yardımcısı Tuğgan, "Son dönemlerden farklı olarak özellikle bu sezon gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir turizm faaliyetleri çerçevesinde misafirlerimizi, çevresel etkileri azaltılmış ve çevre dostu bir konaklama deneyimi sunmak için sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.