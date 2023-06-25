Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, 9 günlük bayram tatili ile birlikte yaz sezonunun başladığı belirterek, "Hayat pahalılığının olduğu bu dönemde, gerek fiyat etiketlerine, gerek menülerde fiyatları yazmaya dikkat edilmeli" dedi.

ÇESO Başkanı Köfüncü, bayram tatili ile birlikte yaz sezonunun da başladığını belirterek, "Okulların kapanması, üniversite sınavlarının yapılmasıyla beraber tatil hareketliliği arttı. 9 günlük bayram tatili de başladı. Bu tatilin esnafımıza bereket getirmesini diliyorum. Kazasız belasız bir sezon geçmesini umut ediyorum. Havaların müsaade ettiği müddetçe de sezonun uzun olmasını isteriz. İnanıyorum ki, Eylül ve Ekim ayları da Çeşme’de güzel geçecek" ifadelerini kullandı.

Etiket ve menü uyarısı

Pandemi ve İzmir depremi nedeniyle Çeşme’de kış nüfusunun arttığını vurgulayan ÇESO Başkanı Köfüncü, "Bu kışı da 150-200 bin bandında geçirdik. Yaz sezonunda da Çeşme yoğun bir nüfusu barındıracaktır. Esnafıma şunu ifade etmek istiyorum; hayat pahalılığının olduğu bu dönemde, gerek fiyat etiketlerine, gerek menülerde fiyatları yazmaya dikkat edilmelidir. Tabii kalite de fiyatı belirleyebiliyor. Benim esnafım bu konuda bilinçlidir. Esnafımız, müşterisine karşı güler yüzlüdür, sevecendir. Çeşme’ye gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacaklardır. Esnafıma hayırlı işler, hayırlı sezonlar diliyorum. Kazasız, belasız bir bayram ve yaz geçmesini diliyorum. Esnafımın ve herkesin bayramını en iyi dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.