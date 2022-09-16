15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme’nin kurtuluş bayramlarının 100. yıldönümleri coşkulu törenlerle kutlandı.

15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme’nin kurtuluş bayramlarının 100. yıldönümleri coşkulu törenlerle kutlandı.

Alaçatı’nın kurtuluşunun 100. yıldönümü törenleri, 15 Eylül Perşembe günü Çeşme Belediyesi Alaçatı hizmet binasında gerçekleştirilen kokteyl ile başladı. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kokteylin ardından Atatürk Parkı’ndaki Atatürk büstüne çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağı çekilmesinin ardından, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Başkan Oran’ın yaptığı konuşmanın ve Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Grubu’nun zeybek gösterisinin ardından, Çeşme Belediyesi Bandosu eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Alaçatı’nın kurtuluşu sırasında şehit düşen Ilgınlı Mustafa Çavuş ile Sinoplu Ahmet Onbaşı da anıldı. Alaçatı’nın kurtuluşunun 100. yıl şöleni, saat 20.00’de Alaçatı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen Sunay Akın’ın "Zafer Yolunda" söyleşisi ile devam etti. Kurtuluş şöleni, sevilen sanatçı Sıla’nın sevilen şarkılarını seslendirdiği ve gecenin geç saatlerinde sona eren konser ile sona erdi.

Çeşme’de kurtuluş coşkusu denize taştı

Çeşme’nin 16 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda ve denizde gerçekleştirilen törenlerle coşkuyla kutladı. Denizde teknelerin yaptığı gösteri, coşkuyu zirveye taşıdı. Çeşme’nin kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle bugün düzenlenen resmi tören, Çeşme Adliyesi kavşağından başlayan yürüyüşle başladı. Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, resmi kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mesleki oda temsilcileri, Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor takımları, teknik ekipleri ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından, Atatürk büstüne çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafından yapıldı.

Kurtuluş coşkusu denize taştı

Yapılan konuşmanın ardından, Çeşme Belediyesi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından da Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören sona ererken, balıkçı tekneleri ile Ulusoy Limanı ve Çeşme Marina’ya ait tekneler, denizde gösteri yaptı. Törene katılan vatandaşları büyük ilgi gösterdikleri ve cep telefonları ile kayıt altına aldıkları gösteride, Türk bayrağı ile donatılmış tekneler meşaleler yakarak teknelerle oluşturdukları dalgalarla görsel şov yaptı. Çeşme’nin kurtuluşunun 100. yıl kutlama törenleri, bu akşam 20.30’da Çeşme Amfi Tiyatro’da Sunay Akın’ın sunumuyla "Zafer Yolunda" söyleşisi ve Ajda Pekkan konseri ile sona erecek.