Çeşme Belediyespor’un genç satranç oyuncusu Emir Tütüncüoğlu, İzmir’de 11-12 Ocak tarihlerinde düzenlenen Yeni Yıla Merhaba Satranç Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı. 10 Yaş Altı kategorisinde mücadele eden Tütüncüoğlu, turnuvaya 11. sıradan başlamasına rağmen tüm maçlarını kazanarak namağlup bir şekilde şampiyon oldu.

Bu önemli başarı, Tütüncüoğlu’nun Antalya’da 18-25 Ocak tarihleri arasında düenlenecek Türkiye Küçükler Şampiyonası’na katılma hakkını da elde etmesini sağladı.

Çeşme Belediyespor Satranç Kulübü, Emir Tütüncüoğlu’nu kutlayarak şu açıklamayı yaptı:“Genç sporcumuzu bu önemli başarısından dolayı tebrik ediyor, Antalya’da düzenlenecek Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda kendisine başarılar diliyoruz. Çeşme’nin adını satrançta da gururla temsil etmeye devam edeceğiz.”