Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde Çeşmeli Paket Atık Su Arıtma Tesisi çalışmalarına devam ediyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, ekolojik dengenin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi çerçevesinde çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede MESKİ, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nde paket atık su arıtma sistemi inşa ediyor. Ardışık kesikli reaktör olarak çalışacak Çeşmeli Paket Atık Su Arıtma Tesisinde, biyolojik kirlilik içeren atık suların arıtımında kullanılan yöntemlerden biri olan aktif çamur prosesi kullanılacak. Tesis, fiziksel ve biyolojik arıtma kademeleri ile beraber ikincil arıtma yöntemi ile çalışacak.

Vatandaşlar denize güvenle giriyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların her noktadan gönül rahatlığı ile denize girebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. MESKİ’ye bağlı olarak farklı noktalarda faaliyet gösteren atık su arıtma tesisleri sayesinde, gerek direkt gerekse endirekt yollarla toplanan atık sular arıtılıyor. Tesislerden deşarj edilen çıkış suları, hem tesisler bünyesindeki atık su analiz laboratuvarında, hem de Akredite Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz ediliyor. Arıtılmış su deşarj parametreleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da online olarak sürekli izlenecek.