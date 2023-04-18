Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) ve Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Okullardaki ara tatil, bayram tatili ile birleştiği halde rezervasyonlar istediğimiz gibi gitmiyor. Yüzde 50 bandında seyrediyor ama son dakika rezervasyonları ile bu sayının yüzde 75-80’lere çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Okullarda ara tatilin başladığını, ayın 21’inde de bayram tatilinin başlayacağını belirten ÇEŞTOB ve ETİK Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Çeşme ve otelciler olarak bizler hazırız. Tabi 6 Şubat’ta meydana gelen depremden dolayı turizmin etkilenmediğini söylemek yanlış olur. Okullardaki ara tatil, bayram tatili ile birleştiği halde rezervasyonlar istediğimiz gibi gitmiyor. Yüzde 50 bandında seyrediyor ama son dakika rezervasyonları ile bu sayının yüzde 75-80’lere çıkacağına inanıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün bize yol gösterecektir. Biz Çeşme’de, son dakika rezervasyonlarına alıştık. İnşallah misafirlerimiz çok güzel bir bayram tatili geçirecek" diye konuştu.

"Çeşme bu işten alnının akıyla çıkacak"

Bayram tatilinden kısa bir süre sonra da ayın 27’sinde Alaçatı Ot Festivali’nin başlayacağını ifade eden Belge, "12’ncisi gerçekleştirilecek olan Alaçatı Ot Festivali, uluslararası tanınırlığa ulaştı. Alaçatı Ot Festivali için de rezervasyon talepleri gelmeye başladı. Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların ardından şiddetli deprem yaşadık. Bir de bayramlar kışa doğru geriye gidiyor. Yazdan koptuğunu söyleyebiliriz ama yine de Çeşme bu işten alnının akıyla çıkacaktır. Esnafı, otelcisi, genel ve yerel idaresi ile Çeşme olarak güzel günler geçireceğimize inanıyorum" diye vurguladı.

"Beklentim yine yüksek"

14 Mayıs’ta seçim yaşanacağını hatırlatan Belge, şöyle konuştu: "Seçim, hepimizi ilgilendiriyor ama biz işimize bakıyoruz. Zaten sezonumuz haziran ayı gibi açılıyor. Yine de şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, 2023 sezonunun çok kötü geçeceğine inanmıyorum. Beklentim yine yüksek. En azından 2022 yılı sezonunu geride bırakacağımıza inanıyorum. Çünkü insanlarımız artık çok sıkıldı, çok bunaldı. İnsanlarımızın Çeşme’nin bu güzel havasında rahatlayacağına inanıyorum. 2023 yılından sonra da turizm sayılarının yüksek olduğu zamanlardaki gibi yüksek sayılara ulaşacağımızı düşünüyorum. Türkiye genelinde 60 milyon turist hedefi var. Ben bu sayının Türkiye genelinde önümüzdeki yıllarda 100 milyon sayısına ulaşacağına inanıyorum."