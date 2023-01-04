İzmir Çeşme’de bulunan İsmail Güral Ortaokulu öğrencileri, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Aydın Kaya öncülüğünde, öğretmenler odasındaki arıtma cihazının kanalizasyona giden atık suyunu değerlendirerek, topraksız marul yetiştirmeye başladı. Projenin mimarı Kaya, "Umarım burada yerel imkanlarla geliştirmiş olduğumuz inovasyon ve girişim, Alaçatı’mızda ve ülkemizde yaygınlaşır" dedi.

İzmir Çeşme’de bulunan İsmail Güral Ortaokulu öğrencileri, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Aydın Kaya öncülüğünde, öğretmenler odasındaki arıtma cihazının kanalizasyona giden atık suyunu değerlendirerek, topraksız marul yetiştirmeye başladı. Projenin mimarı Kaya, "Umarım burada yerel imkanlarla geliştirmiş olduğumuz inovasyon ve girişim, Alaçatı’mızda ve ülkemizde yaygınlaşır" dedi.

Çeşme’deki öğrenciler, öğretmenlerinin öncülüğünde çevreci projeler üretmeye devam ediyor. Alaçatı Mahallesi’ndeki İsmail Güral Ortaokulu’ndaki öğrenciler de, Fen ve Teknoloji Kulübü Öğretmeni Aydın Kaya öncülüğünde topraksız tarım yapmaya başladı. Öğretmenler odasında bulunan arıtma cihazının kanalizasyona giden atık suyunu değerlendirmek isteyen Fen Bilgisi Öğretmeni Aydın Kaya, Okul Müdürü Mehmet Sait Haydaroğlu’nun da desteği ile atık suyu değerlendirmek için proje geliştirdi. Kanalizasyona giden atık suyu boruyla öğretmenler odasının balkonuna taşıyan Kaya, internetten yaptığı araştırmayla topraksız tarım için gereken düzeneği balkona kurarak, öğrencilerle birlikte topraksız marul yetiştirmeye başladı.

"Öğrencilerimize hem çevre bilinci kazandırıyoruz, hem de topraksız tarımı öğretiyoruz"

Fen ve Teknoloji Kulübü Öğretmeni Aydın Kaya’nın geliştirdiği proje ile daha önce kanalizasyona karışan suyun tamamının değerlendirildiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Sait Haydaroğlu, "Öğrencilerimize hem çevre bilinci kazandırıyoruz, hem de topraksız tarımı öğretiyoruz. Öğretmenimizin kurduğu düzenekteki fazla suyu da boruyla bahçemize taşıyarak, bahçemizdeki ağaçları suluyoruz. Daha önce kanalizasyona karışan suyun tamamını değerlendirmiş oluyoruz" diye anlattı.

"Su israfının önüne geçebilmek için yeni bir inovasyon geliştirdik"

Fen ve Teknoloji Kulübü Öğretmeni Aydın Kaya da geliştirdiği proje hakkında bilgi vererek, "Ülkemizde ve Çeşme’de birçok ev ve işyerinde yoğun şekilde su arıtma cihazları kullanılıyor. Alaçatı’da ise arıtma cihazı kullanım oranı neredeyse yüzde 100 oranında. Arıtma cihazları şebeke suyunu her ne kadar arıtarak, daha kaliteli ve içilebilir hale getirse de, herkesin gözünden kaçan husus; arıtılan her bir litre suya karşılık, kanalizasyona yaklaşık 4 litre su pompaladığıdır. İşte biz İsmail Güral Ortaokulu Fen ve Teknoloji Kulübü olarak bu soruna bir çözüm bulabilmek ve su israfının önüne geçebilmek için yeni bir inovasyon geliştirdik" diye açıkladı.

"Yüzde 100 su tasarrufu sağlamış bulunmaktayız"

Öğretmenler odasındaki arıtma cihazından kanalizasyona giden atık suyu, boruyla öğretmenler odası önündeki balkona taşıdıklarını söyleyen Kaya, "Balkonda kurduğumuz ve tasarımı Fen ve Teknoloji Kulübü’müze ait olan bir sistemle; toprak kullanmadan, sadece su ile marul yetiştirmeye başladık. Kurduğumuz sisteme gelen suyun fazlasını da bir boruyla okulumuz bahçesine aktararak, bahçemizdeki bitkileri ve ağaçları suluyoruz. Sonuç olarak yüzde 100 su tasarrufu sağlamış bulunmaktayız. Umarım burada yerel imkanlarla geliştirmiş olduğumuz inovasyon ve girişim, Alaçatı’mızda ve ülkemizde yaygınlaşır. Kulübümüze katkılarından dolayı tüm velilerimize ve bizlerden desteğini esirgemeyen, başta Okul Müdürümüz Mehmet Sait Haydaroğlu olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" diye belirtti.

İsmail Güral Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Ege Kurtaran ve Tuana Ulaş da, öğretmenleri öncülüğünde gerçekleştirdikleri proje hakkında bilgi verdiler. Öğrenciler, öğrendikleri topraksız tarımı evlerinde de uygulayacaklarını söylediler.