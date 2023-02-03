Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Medicana International İzmir Hastanesi arasında imzalanan protokolle, oda üyeleri ve yakınları, tüm sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak. Oda Başkanı Osman Köfüncü, ilçede hizmet vermeye başlayan Medicana Çeşme’nin, bölge için çok önemli olduğunu ifade etti.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Medicana International İzmir Hastanesi arasında imzalanan protokolle, oda üyeleri ve yakınları, tüm sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak. Oda Başkanı Osman Köfüncü, ilçede hizmet vermeye başlayan Medicana Çeşme’nin, bölge için çok önemli olduğunu ifade etti.

Medicana Çeşme’de gerçekleştirilen iş birliği protokolü, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ile Medicana International İzmir Hastanesi ile Medicana Çeşme Genel Müdürü Mehmet Ulvi Ünal arasında imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Başkan Osman Köfüncü, Çeşme’de sağlık alanında büyük bir boşluk olduğunu, Medicana gibi sektöründe öncü bir sağlık markasının ilçede yatırım yapması nedeniyle mutlu olduklarını ifade etti. Köfüncü, “Odamıza kayıtlı toplam 2 bin 200 esnaf var. Ve elbette bu kişilerin aileleri ile birlikte düşünecek olursak sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç daha net anlaşılır. Kaldı ki Çeşme’mizin nüfusu her geçen yıl daha da artıyor. Çeşme önceki yıllarda sadece turizm odaklı bir merkez gibi görünüyordu ancak en az turizm kadar ikamet için de tercih edilen bir yer haline geldi. Bu nedenle Medicana’nın Çeşme’de hizmet vermeye başlaması, bizim gibi Çeşme’de ikamet eden kişiler için de büyük bir önem taşıyor” diye konuştu.

“Sağlık güvencesi biziz”

Medicana International İzmir Hastanesi ile Medicana Çeşme Genel Müdürü Mehmet Ulvi Ünal ise, Medicana Çeşme’nin multidisipliner tanı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra, hasta güvenliği, maksimum konforlu hasta odaları, poliklinik alanları, teşhis ve tanı üniteleri ile Çeşme’nin sağlığına sağlık katacağını ifade ederek, “Yaz nüfusu 1.5 milyonu aşan Çeşme’nin sağlık anlamında kaliteli ve uzman bir bakış açısına ihtiyacı vardı. Çeşme ve civarında ikamet eden ya da tatil için bu bölgeyi tercih eden yerli-yabancı konukların hemen her branşta sağlık güvencesi biziz” dedi

Medicana Çeşme’de neler var?

Medicana Çeşme’de çağdaş poliklinik alanlarının yanı sıra, üst düzey teknolojik altyapı ile kurgulanmış ameliyathaneler, konforlu hasta odaları, akademik hekim kadrosu ve yetkin sağlık personeli, tüm tanı ve tedavilerin yapılabileceği güncel ve modern teknolojik cihaz altyapısı ve geniş acil servis alanı yer alacak.