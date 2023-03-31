Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Ulaştırama ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından revize projesi onaylanan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi ile ilgili değerlendirme ve kurumlararası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Emel Gökbel, Kadastro İl Müdürü İzzetyaşar Çetin, birim müdürleri ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi 42 kilometre anayol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 52 kilometreden oluşuyor. Mevcut Mersin-Adana-Gaziantep otoyolunun Çeşmeli kavşağı mevkiinden başlayarak Erdemli-Güzeloluk-D400 devlet yoluna paralel olarak ilerleyen yol, Kumkuyu’dan sonra Kızkalesi Kavşağı ile D400 devlet yoluna bağlanarak son buluyor. Projenin yapımının, 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

Proje çerçevesinde 9 bin 974 metre uzunluğunda 7 tünel, bin 616 metre uzunluğunda 5 viyadük, 452,2 metre uzunluğunda 7 köprü, bin 444 metre uzunluğunda 23 üst geçit, 2 bin 848 metre uzunluğunda 32 alt geçit ve 6 köprülü kavşak yapılacak.