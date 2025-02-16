Amasya’da kış günü çeşmeden kana kana su içen tekir kediyi görenler ’içi yanmış’ deyip görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bu durumu yorumlayan veteriner hekim ise, "Kediler akan suya bayılırlar" sözleriyle yüreklere su serpti.

Amasya’da yaşayan hayvansever Sadık Demirtaş, Sultan II. Bayezid Camii şadırvanında bir kedinin 10 dakikadan fazla süredir çeşmeden akan suyu kana kana içtiğini görüntüledi. O anları da ’kedinin içi yanmış’ sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

"İçi yanmış gibiydi"

Kedinin kış günü bu şekilde su içmesini şaşırtıcı bulduğunu belirten Demirtaş, "Sanki yemek, kavurmak yemiş de insanın içi yanar ya, onun gibiydi. İçi yanmıştı herhalde diye düşündüm. Kediler normalde yerden, kaptan diliyle su içer diye bilirdim. Ama çeşmeden su içmesine çok şaşırdım" dedi.

"Kediler akan suya bayılır"

Kana kana su içen kedinin görüntülerini izleyen Veteriner Hekim Başak İrem Kaya ise, "Kediler akan suya bayılırlar. Taze suyu içmeyi çok severler. Biz zaten günde en az iki defa kedilerin sularının tazelenmesini öneriyoruz" diye konuştu. Görüntülerde kedinin duraksayarak su tükettiğine değinen Kaya, "Kedilerin aslında bu kadar su içmesi çok normal. Zaten bir kedinin günlük ortalama alması gereken su miktarı kilogram başına 50 mililitredir" şeklinde konuştu.