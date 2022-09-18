İzmir’in Çeşme ilçesi marina bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürürken, marinada bulunan vatandaşlar helikopterlerin çalışmasını ilgiyle izledi.

İzmir’in Çeşme ilçesi marina bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürürken, marinada bulunan vatandaşlar helikopterlerin çalışmasını ilgiyle izledi.

Yangın, öğlen saatlerinde İzmir’in Çeşme ilçesi marina bölgesinin üst kısmında meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü ve olumlu ilerlediği öğrenilirken, marina bölgesindeki bazı vatandaşlar helikopterlerin havadan müdahalesini ilgiyle takip etti.