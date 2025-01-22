Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, yayalara öncelik verilmesi konusunda denetimlerini sürdürüyor. Trafik Büro Amirliği ekipleri, levhalarla belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinde kurallara uymayan sürücülere yönelik cezai işlem uyguluyor.

Yılbaşından bu yana devam eden uygulamalarda, trafik ekipleri yayalara geçiş hakkı vermeyen ve bu bölgelerde yavaşlamayan sürücülere toplam 176 bin 890 lira tutarında para cezası kesti. Emniyet yetkilileri, yayaların güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Yaya önceliği uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin, hem sürücülerde farkındalık yaratmak hem de yayaların güvenliğini artırmak amacıyla yoğunlaştırılacağı ifade edildi.