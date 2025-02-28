Çeşme’nin Deliklikoy mevkiinde 2024 yılında çıkan yangında zarar gören alana, Alaçatı Mahallesi’nde eğitim gören 2 bin 750 öğrenci adına, doğa sever bağışçıların katkıları ile 2 bin 750 fidanlık Alaçatı Gıda Topluluğu (AGT) Hatıra Ormanı kuruluyor.

İzmir İl Orman Müdürlüğüne ait dikim alanında, 2 bin 200’ü sakız fidanı olmak üzere, toplam 2 bin 750 fidan toprakla buluştu. Sahada düzenlenen dikim etkinliğinde, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu ve İsmail Güral Ortaokulu öğrencileri ve velileri, katkı koyan gönüllüler, İzmir İl Orman Müdürlüğü ekibi, Çeşme Orman Şefliği, Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi Fen İşleri ve Ulaştırma Müdürlüğü ile Çeştur ekipleri hazır bulundu. Ayrıca Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AGT ile birlikte yürütülen, ayrı bir farkındalık projesi kapsamında da ilk ve orta öğrenim öğrencileri ile hazırlanan, kekik ve adaçayı tohumlarından oluşan tohum topları da aynı etkinlik çerçevesinde öğrencilerin katkılarıyla doğaya serpildi.

15 yıldan sonra verim alınmaya başlanan sakız ağacı, Çeşme yarımadası için kaybolmaya yüz tutmuş bir değerken, son yıllarda yapılan iyileştirmelerle eski canlılığına kavuşuyor.

Alaçatı Gıda Topluluğu da hedeflerinin bölgenin en önemli kültürel mirası olan sakız ağacı başta olmak üzere, tüm yerel türlerin korunarak yaygınlaştırılması olduğunu belirtiyor.