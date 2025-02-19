Çeşme Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu, 30. yılını özel bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. "Meragi’den Günümüze" başlıklı ücretsiz konser, 23 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Çakabey Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

1995 yılında kurulan ve yıllardır sanatseverlerle buluşan koro, Çeşme’de yaz ve kış konserleriyle büyük ilgi görüyor. Koronun şefliğini Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve TRT İzmir Radyosu Misafir Sanatçısı Mücahit Yalçın Öztüfekçi üstleniyor. Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arda Gönül, konserin ana temasının, 1360-1435 yılları arasında yaşamış olan ünlü bestekâr Melegâlı Abdülkadir Meragi’nin eserlerine dayandığını belirtti. Gönül, "Sanatın gerçek anlamda icra edilmesini önemsiyor, geçmişimizin değerli müzik mirasını unutturmamaya çalışıyoruz. Konserimizde 19 eser yer alacak. Bunlardan 9’u koro, 10’u ise solistler tarafından seslendirilecek. İlk üç eser nispeten ağır olsa da program ilerledikçe daha bilinen ve dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak eserlere de yer vereceğiz" dedi.

Pandemi hariç kesintisiz 30 yıl

Türk Sanat Müziği Korosu, 1995 yılından bu yana kesintisiz olarak konserlerine devam ediyor. Sadece pandemi döneminde zorunlu bir ara veren koro, yaz aylarında kısa bir dinlenme sürecine girse de düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Koro, bu süre zarfında Çeşme’de geniş bir dinleyici kitlesi edindi ve Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerini icra etmeye devam etti.

Önceleri Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren koro, daha sonra Çeşme Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu olarak sahne almaya başladı. Geçmişte İlker Bademli, Mustafa Tarımcıoğlu, Bedri Karadağ, Işın Başoğlu Dönmez, Bülent Erci, Oğuz Özvardar, Özgür Ulaş Doğanoğlu, Işık Acet, Mücahit Yalçın Öztüfekçi ve Süleyman Saral gibi deneyimli şeflerle çalışmalarını sürdüren koro, bugün de Türk müziğini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Uluslararası sahnelere de taşındı

Türk Sanat Müziği Korosu, 2000 yılında Yunanistan’ın Sakız Adası’nda iki kez konser verdi. Çeşme ve Urla başta olmak üzere birçok şehirde konserler gerçekleştiren koro, TRT’nin radyo ve televizyon programlarında da yer aldı.

Arda Gönül, konserin gerçekleşmesine katkı sağlayan Çeşme Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İzleyicilerimize keyifli bir müzik akşamı diliyor, nice 30 yıllara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.