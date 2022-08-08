Ünlü şarkıcı Reynmen, önceki gün Çeşme’de bir beachte kalabalık bir hayran topluluğunun karşısında sahne aldı. Konser öncesi uzun kuyruklar oluşturan ve mekanı hıncahınç dolduran Reynmen hayranları, tüm şarkıları sanatçı ile birlikte hep bir ağızdan söyledi.

Ünlü şarkıcı Reynmen, önceki gün Çeşme’de bir beachte kalabalık bir hayran topluluğunun karşısında sahne aldı. Konser öncesi uzun kuyruklar oluşturan ve mekanı hıncahınç dolduran Reynmen hayranları, tüm şarkıları sanatçı ile birlikte hep bir ağızdan söyledi.

Ünlü şarkıcı Reynmen, dün öğle saatlerinde Çeşme’de bir beachte konser vermek üzere yola çıktı. Çeşme’ye büyük zorluklarla gelen Renymen, yolda yaşadığı sıkıntıları hayranlarıyla da paylaştı. "Yolda gelirken ailemle birlikte olduğum arabanın lastiği patladı. Şimdi her şey yolunda ve artık hep birlikte eğlenme zamanı" diyerek konserine başlayan Reynmen, sahnedeki enerjisiyle izleyen herkesi büyüledi. Dev bir koronun eşlik ettiği genç sanatçı, ilk şarkısı ‘Derdim Olsun’ u dinleyicilerle buluşturduktan sonra ilk sahne aldığı yer olan beachte tekrar dinleyicileriyle buluşmanın kendisini çok duygulandırdığını ifade etti.

Dört kez bis yaptı

Tüm çıkardığı parçaları hit olan Reynmen, ‘Ela’, ‘Derdim Olsun’, ‘Leila’, ‘Bonita’, ‘Melek’, ‘Yalan’, ‘Aşkım’, ve ‘Pare’ adlı şarkılarını söylerken, aralarda dinleyicileriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Büyük bir katılım ve coşkuyla şarkılarını söyleyen Reynmen, yoğun alkış ve ilgi şarkısında "Sahnemiz bitti ama şimdi gidersem, bana çok kızarsınız. Zaten benim de bu güzelliği bırakmaya hiç niyetim yok" dedi ve büyük alkış aldı. Dinleyicilerine yüksek enerjiyle ayrılalım dedikten sonra dört kez bis yapan Reynmen, bazı şarkılarını da acapella olarak seslendirdi.

Seyircilerini bu kez kendisi çekti

Konserin başından sonuna kadar telefonlarıyla çekim yaptıklarını gören Reynmen, bu kez kendisi yeni nesil 360 derece kamerayı alarak onları çekti. "Hep siz beni çekiyorsunuz, ben de sizi çekerek bu anı ölümsüzleştirmek istedim. Her geçen saniyenin tekrarı yok. Elleri kaldıralım, eğlenmeye geldik. Herkesi çekiyorum, hep birlikte güzel bir anımız olsun" dedi ve hayranlarını bu kez o görüntüledi. Dinleyicileriyle kurduğu iletişim ile de herkesi kendine hayran bırakan Reynmen, teşekkür ettikten sonra sahnesine son verdi.