Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, suyun bilinçli tüketilmesi ve su kaynaklarının korunması konusunda öğrencilere yönelik başlattığı eğitim seminerleri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen su verimliliği farkındalık çalışmaları Çeşme’deki ilkokullarda devam ediyor. Proje kapsamında, her hafta farklı bir okulda öğrencilere suyun bilinçli tüketilmesi ve su kaynaklarının korunması konularında eğitimler veriliyor. Yapılan eğitimlerde, suyun sürdürülebilir kullanımı, tasarruf yöntemleri ve günlük hayatta uygulanabilecek pratik çözümler öğrencilere aktarılıyor. Eğitimin temel amacı, genç nesilde suyun değerine yönelik farkındalık oluşturarak geleceğin Çeşme’sinde su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamak.

Özellikle bölgenin turizm ve tarımsal faaliyetlerinde suyun hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan yetkililer, bilinçli su tüketiminin baraj seviyelerini olumlu yönde etkileyebileceğini belirtti. Eğitimlere katılan öğrenciler, suyun kıymetini daha iyi anladıklarını ve çevrelerindeki bireylere de bu konuda bilgi aktaracaklarını ifade etti.

Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suyun yaşam kaynağı olduğu hatırlatılarak, bölge halkının da su tasarrufuna yönelik bu farkındalık çalışmalarına destek vermesi istendi. Yetkililer, Çeşme’nin su kaynaklarının korunmasının sadece bugün için değil, yarınlar için de büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.