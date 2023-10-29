Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Çeşme’deki 4 bin öğrenci, Çeşme sahasında hem Harmandalı oynadı, hem de Atatürk silüeti ile imzasını resmederek tarihi günde iz bıraktılar.

Çeşme’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir kutlama gerçekleştirildi.

Çeşme’deki resmi 100. yıl kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma töreni ile başladı. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından da Çeşme Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kalpler Cumhuriyet İçin Atıyor" etkinliğinde 4 bin öğrenci, haftalarca süren ve sayısız hazırlıkların sonunda gerçekleşen görsel şölende Çeşme’de şimdiye kadar ki gerçekleşen en büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan 4 bin öğrenci bir arada Harmandalı Zeybeği oynayarak, hem Atatürk silueti ile imzasını resmettiler hem de Cumhuriyetimizin 100. Yılında “100. Yılın Kutlu Olsun” yazarak bu önemli tarihe vurgu yaptılar.

Etkinliği Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran ile ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile oda temsilcileri ve çok sayıda öğrenci velisi ve vatandaş izledi.

Etkinlikte bir konuşma yapan Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "Bu muhteşem organizasyonun gerçekleşmesine önderlik eden büyük emeği ve mesaisi olan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı başta olmak üzere, Lojistik ve malzemeleri temin eden Çeşme Belediyesine, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, Çeşme spora ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Asıl emeğin sahibi olan proje eğitmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve gelecek yüzyılımızın emanetçisi bu işe yüreklerini ve terlerini koyan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum” dedi.

Çeşme sahasında gerçekleştirilen gösteri sonrası protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve binlerce Çeşmeli ellerinde Türk Bayrakları ile kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Çeşme Stadyumu’nu önünden başlayan kortej yürüyüşü çevre yolu güzergahını kullanılarak Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Çeşmeliler 7’den 77’ye Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir kutlama gerçekleştirirken, Atatürk’e olan sevgilerini tüm dünyaya haykırdılar.