Çeşme ile Sakız Adası arasındaki dostluğu pekiştirmek ve iki kıyının spor kültürünü bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Çeşme-Sakız Dostluk Maçı, bugün Çeşme İlçe Stadyumu’nda oynanacak. U-16 kategorisinde gerçekleştirilecek olan karşılaşmada, Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor ve Ilıcaspor’un oluşturduğu karma takım ile Sakız Adası’ndan gelen futbolcular mücadele edecek.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Belediyespor Başkanı Faik Çağlayık, Alaçatıspor Başkanı Ozan Gençalp ve Ilıcaspor Başkanı Rasim Keleş, Sakız Adası’ndan gelen sporcuları ve teknik ekibi Ulusoy Limanı’nda, çiçekle karşıladı. Dostluk maçı kapsamında Çeşme’ye gelen yaklaşık 30 kişilik Sakız kafilesi, ilk gün Çeşme ve Alaçatı’yı gezerek ilçenin tarihi ve turistik noktalarını keşfetti. Bugün oynanacak karşılaşmanın ardından ise kafile tekrar Sakız Adası’na dönecek.

Osman Köfüncü: "Komşularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Dostluk maçı ile ilgili bir açıklama yapan Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Sakız Adası ile yıllardır süren dostane ilişkilerin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Sakız Adası Homeros Kiralık Odalar, Daireler ve Yazlık Evler Derneği Başkanı Dimitris Kytrilakis ayrıldıktan sonra yerine Giorgos Mylonadis geldi. Onunla tanıştık. Benden bir randevu talep etti. Bu dostluk maçı fikrini sundu. Biz de seve seve kabul ettik. Belediye başkanımıza anlattık. O da çok olumlu karşıladı ve kabul etti. Netice itibariyle, yıllardır süren bir birlikteliğimiz, bir protokolümüz var. Onun ötesinde iyi bir komşuluğumuz var. Komşuluğu geliştirmek, kıyı ticaretini artırmak ve turizmi birlikte daha iyi bir noktaya taşımak için her iki taraf da çaba harcıyor. Bence bu dostluk maçı, Çeşme ve Sakız Adası’nın yeni belediye başkanlarına da sıcak ve samimi bir ortam sunacaktır. Bu sıcaklıkla başlaması her iki bölge için de hayırlı olacaktır diye düşünüyorum."

İki kıyıyı buluşturan organizasyon

Dostluk maçı kapsamında Çeşme, Alaçatı ve Ilıca futbol kulüplerinin yöneticileri, 3 kulübün bir araya gelerek ortak bir takım oluşturması yönünde fikir birliğine vardı. U16 karşılaşmasında Alaçatıspor, Çeşmespor ve Ilıcaspor’un futbolcuları birlikte sahaya çıkacak.