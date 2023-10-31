Çeşme Kaymakamlığı himayesinde yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesinin ekim ayı yazar konuğu, "Cumhuriyet’in İlk Sabahı" kitabının yazarı Şermin Yaşar oldu. Yazar, Cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk sabahında Çeşmeli öğrencilerle buluştu.

Çeşme Kaymakamlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen yazar-öğrenci buluşması ilgi gördü. Çeşme Kaymakamlığı himayesinde yürütülen, Arzu Güleryüz Maraşlı koordinasyonunda devam eden "Hayatın Anlamı Kitap" projesi çerçevesinde gerçekleşen etkinliğe, "Cumhuriyet’in İlk Sabahı" kitabının yazarı Şermin Yaşar katıldı. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan da programda yerini adı.

Yazar Şermin Yaşar, öğrencilerle interaktif iletişim kurarak klasik söyleşinin dışına çıktı. Cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk sabahında bir araya geldiklerini vurgulayan yazar Şermin Yaşar, tüm öğrencilerin ayağa kalkarak birbirlerine sarılmalarını ve bayramlarını kutlamalarını istedi. Öğrenciler daha sonrada birbirlerine sarılıp Cumhuriyet Bayramını kutladı. Söyleşinin devamı da interaktif iletişim ile devam etti. Öğrencilere ayrıca, yazarın "Cumhuriyetin İlk Sabahı" adlı kitabı da hediye edildi.