İzmir’in Çeşme ilçesinde, son 1 ayda huzur operasyonlarına ağırlık verilirken, çeşitli suçlardan araması bulunan 196 kişi yakalandı.

Çeşme ilçesinde huzur operasyonları devam ediyor. Bu çerçevede, son 1 ayda 8 bin 962 araç kontrol edilirken, 32 bin 192 kişinin de GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan kontroller sırasında, çeşitli suçlardan araması bulunan 196 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yine aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Çeşme’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen 8 hırsızlık olayının failleri de tespit edilerek yakalanırken, şüphelilerden 4’ü mahkemece tutuklandı. Öte yandan, son bir aylık dönemde narkotik suçlara yönelik yapılan çalışmalar sırasında da uyuşturucu maddeler ele geçirildi, bir kişi uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı. Yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 29 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan çalışmalar sırasında da, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesi ile 9 kişi gözaltına alındı, adliyeye çıkarılan zanlılardan 5’i mahkemece tutuklandı.