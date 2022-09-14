2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Çeşme’de 39 resmi ve özel okulda 6 bin 347 öğrenci ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Çeşme’de 39 resmi ve özel okulda 6 bin 347 öğrenci ders başı yaptı.

12 Eylül tarihinde ders zilinin çalmasıyla Çeşme’deki öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk derslerine girdi. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması üzerine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ile birlikte Çeşme’deki okulları ziyaret ederek denetimde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Maraşlı, öğrencilere başarılar diledi. Çeşme’de yeni eğitim öğretim yılında 1’i resmi, 4’ü özel toplam 5 anaokulu; 12’i resmi, 1’i özel toplam 13 ilkokul; 10’u resmi, 1’i özel toplam 11 ortaokul; 8’i resmi 1’i özel toplam 9 lise eğitim öğretim hizmeti veriyor. Resmi ve özel okullarda 747 öğrenci anaokulunda, bin 939 öğrenci ilkokulda, bin 738 öğrenci ortaokulda ve bin 923 öğrenci de lisede olmak üzere toplam 6 bin 347 öğrenci eğitim alıyor. Resmi ve özel okullarda 29 müdür yardımcısı, 28 müdür ve 452 öğretmen görev yapıyor. Resmi ve özel okullarda toplam derslik sayısı 452 olurken, derslik başına düşen öğrenci sayısı ise 14,5 olarak belirlendi.