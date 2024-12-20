İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de 39 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 2 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, il genelinde ve ilçelerde sorumluluk bölgelerinde asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 39 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç. ve M.K., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, göçmenler İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Otoyol Jandarması Çeşme’nin giriş ve çıkış noktalarında asayiş ve trafik güvenliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.