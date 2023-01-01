Yılbaşı tatili nedeniyle Çeşme’deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’ndaki Pınar Aylin konseri ve Alaçatı’daki sokak partilerinde yeni yıl coşkusu doruğa ulaştı.

Yılbaşı tatili nedeniyle Çeşme’deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaşırken, Çeşme Cumhuriyet Meydanı’ndaki Pınar Aylin konseri ve Alaçatı’daki sokak partilerinde yeni yıl coşkusu doruğa ulaştı.

Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle Çeşme’deki oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. 2022’nin son gününde Çeşme ve Alaçatı sokaklarında gün boyu hareketlilik yaşandı. Çeşme Çarşısı, tarihi Aya Haralambos Kilisesi ve Alaçatı Çarşısı ile Alaçatı’da yeniden düzenlenen çarşı içindeki meydan özel olarak ışıklandırıldı. Alaçatı’da yılbaşı kutlamaları üç gün önceden başlarken, DJ performansları ile eğlenceli saatler yaşandı. DJ performansları yılbaşı gecesi de devam etti.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda ise yılbaşı eğlencesi, saat 20.00’de DJ Suat Ok’un sunduğu 80’ler, 90’lar ve 2000’li yılların unutulmaz şarkıları ile başladı. Saat 22.00’de de Çeşme’de yaşayan ünlü sanatçı Pınar Aylin sahne aldı. Gazeteci Korcan Karar’ın sunumunu yaptığı gecede Pınar Aylin, sevilen şarkıları ile Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşları coşturdu. Çeşme ve Alaçatı’daki yılbaşı eğlencesi, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.