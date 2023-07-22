İzmir’in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangında kundaklama iddiası ile gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Alevler arasında dolaşırken görüntüleri çıkmıştı, tutuklandı
Şüphelinin yangını çıkardıktan sonra alevlerin arasında dolaştığı daha sonrada kaçtığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Şüpheli K.Ç., polis ekiplerince olay yerinde gece saatlerinde yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.