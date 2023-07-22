İzmir’in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. isimli şüphelinin alevler arasında dolaştığı sonra da kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. şüpheli gece saatlerinde olay yerinde yakalandı. Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.’ye ait olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.Ç.’nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.