İzmir Çeşme’de çıkan yangın, kısa süre içerisinde ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir Çeşme’de çıkan yangın, kısa süre içerisinde ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi marina bölgesinin üst kısmındaki ormanlık alanda 14.32’de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112’ye gelen ihbar sonucu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 14.45’te 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozerle yangına müdahale etti. Yangın, yoğun çalışmalar sonucu 17.00’da kontrol altına alındı. Soğutma çalışması ise devam ediyor.