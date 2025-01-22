Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Biner Tuğgan, Çeşme’deki otellerde sömestr tatilinde yoğunluk yaşandığını açıkladı. Tatil döneminin özellikle çocuklu aileler için cazip bir seçenek olduğunu belirten Tuğgan, sunulan çeşitli aktivitelerle çocukların ve ailelerin keyifli bir tatil geçirdiğini ifade etti.

Sömestr tatili dolayısıyla Çeşme otellerinde hafta içi doluluk oranlarının yüzde 70 civarında seyrettiğini, hafta sonu ise bu oranın yüzde 100’e ulaşmasının beklendiğini aktaran Tuğgan, “Sömestr tatili, özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bir dönem. Yalnızca çocuklara yönelik değil, yetişkinler için de birçok farklı imkan sunuluyor. Termal hizmetlerimiz ve zengin mutfağımızla her yaştan misafirimize hitap ediyoruz. Ancak sömestr döneminin teması daha çok çocuklara yönelik oluyor” dedi.

Tuğgan, sömestr tatilinde Çeşme’nin misafirlerine sunduğu imkanların hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz bir tatil deneyimi yaşattığını belirterek, “Çeşme, tatilciler için dört mevsim cazip bir destinasyon. Çeşme’nin sıcak konukseverliği ve sunduğu imkanlarla her yaştan misafirimiz tatilden mutlu ayrılıyor” diye konuştu.