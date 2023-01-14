İzmir’in en önemli tatil merkezlerinden Çeşme, 2023 yılının ilk büyük fuarı olan Utrecht Turizm Fuarında tanıtıldı.

İzmir’in en önemli tatil merkezlerinden Çeşme, 2023 yılının ilk büyük fuarı olan Utrecht Turizm Fuarında tanıtıldı.

2023 yılının ilk büyük fuarı olan Utrecht Turizm Fuarı (Vakantiebeurs) Hollanda’nın Utrecht kentinde başladı. 11-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen fuara, 100 ülkeden 85 firma, kurum ve kuruluş katıldı. Dünyanın dört bir yanından birçok seyahat acentesi, ülke, tiyatro ve kültür derneğinin katıldığı Utrecht Turizm Fuarına, Türkiye’den de katılımcı sayısı yüksek oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra, büyük stant içinde çok sayıda otel kendilerine yer buldu. Avrupa’daki turizm fuarlarından en önemlilerinden birisi olan Utrecht Turizm Fuarında, turizm cenneti Çeşme ilçesi içinde stant açıldı. Çeşme Belediyesinin katkılarıyla açılan stantta; Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge ve Çeşme’deki turistik otellerin yöneticileri, standa gelen ziyaretçilere Çeşme’yi tanıttı.

Çeşme standı, ilk günden itibaren çok sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret edilirken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) Hollanda Başkanı Zeki Baran da ziyaretçiler arasında yer aldı. Öte yandan DİDER Hollanda Başkanı Zeki Baran; Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, ÇEŞTOB ve ETİK Başkan Yardımcısı Orhan Belge ve çeşmeli otel yöneticilerini yemekte de ağırladı.