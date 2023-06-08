Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, kursiyerlerin çalışmalarından oluşan yıl sonu sergisi açtı.

Çeşme sahilindeki Çeşme Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirilen serginin açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Namık Kemal İlkokulu öğrencilerinin davul ile yapmış oldukları ritm gösterisinin ardından Kaymakam Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı ve Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergiyi gezen Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Güleryüz Maraşlı’ya eşlik etti. Kaymakam Maraşlı, usta öğreticilerden sergideki eserler hakkında da bilgi aldı.