Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Özel Seramik Kursiyer Sergisi", Boyalık Beach Hotel’in ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı seramik eserlerin yer aldığı sergi, farklı tekniklerle üretilmiş özgün çalışmalarıyla ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Serginin açılışına, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emre Erdemir, İzmir Barosu İlçe Temsilcisi Av. Nadire Erol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol, ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, çok sayıda kurum temsilcisi ve sanatsever katıldı.

Açılışta Seramik Kursu eğitmeni Dilek Sekülü ve ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge’ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

"Sanata verilen değer çok kıymetli"

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen açılışta yaptığı konuşmada, "Sergi vesilesiyle bu güzel eserleri görme imkânı bulduk. Hepsi birbirinden kıymetli. Sanata verilen değer toplumların gelişmişlik göstergesidir. Bu katkıları nedeniyle Orhan Belge’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şahan Çöker’e, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Halk eğitimiyle Avrupa’yı geride bıraktık"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ise Türkiye’nin halk eğitimi alanında büyük bir başarıya imza attığını vurguladı. Avrupa’nın gerisindeyken bugün halk eğitim katılım oranında yüzde 10 seviyesine ulaşmanın önemli bir gelişme olduğunu belirten Çöker, "Bu başarı öğretmenlerimizin ve kursiyerlerimizin özverili çalışmalarının sonucudur" dedi.

Çöker ayrıca yerel basına teşekkür ederek, "Bugüne kadar pek çok yerde görev yaptım ama burada basınla aramızda çok özel ve yapıcı bir ilişki var. Eğitim alanında özel sektör gibi reklam imkânımız yok. O yüzden biz ürettiklerimizi basın yoluyla anlatabiliyoruz. Bizi yalnız bırakmadıkları için tüm gazetecilere gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Kursiyerler değil, sanatçılar"

Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol ise seramik kursiyerlerinin artık birer sanatçı olduğunu belirtti. Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Doğruyol, "Benim hayattaki en önemli felsefelerimden biri; eğer bir güzellik varsa, onu sürekli ve düzenli olarak yaymak gerekir. Güzellikleri yayarak, insanların zihnini ve ruhunu güzelliğe alıştırmak gerekir. Bu yüzden biz de Halk Eğitim olarak, ortaya koyduğumuz güzel değerlere süreklilik kazandırmaya çalışıyoruz. Yani yalnızca bir sergiyle yetinmiyoruz; ikinciyi, üçüncüyü de açarak halkı bu güzelliklerle buluşturmak, tanıştırmak, zamanla içselleştirmelerini sağlamak istiyoruz. Seramik kurslarımızda ortaya çıkan bu değerli sanat ürünlerinin yalnızca tek bir sergide kalmasına gönlümüz razı olmadı. İkinci sergimizi Boyalık Otel’de açıyoruz. Belki ileride üçüncüsünü de açarız. Bu süreçte bize destek veren, sergiyi adeta sahiplenen ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge’ye de teşekkür ediyoruz" dedi.