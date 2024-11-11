Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde yeni nesil FAKO cihazı ile katarakt ameliyatları başladı.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde önemli bir eksiklik daha giderildi. Hastaneye kazandırılan yeni nesil FAKO cihazı ile katarakt ameliyatları yapılmaya başlandı.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine, Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Derneği’nin katkılarıyla kazandırılan yeni nesil FAKO cihazı sayesinde artık katarakt ameliyatları hastanede yapılabiliyor. FAKO cihazıyla yapılan katarakt ameliyatlarında hastalar, genellikle aynı gün içinde taburcu edilebildiği ve ameliyat sonrası belirli bir süre göz damlası kullanmaları gerektiği ifade edildi.

FAKO cihazının hastaneye kazandırılmasında emeği geçen Alper Çizgenakat Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çizgenakat, Hastane Başhekimi Op. Dr. Cihan Aslan, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Osman Kıyak ve Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Çalı’ya teşekkür edilirken, hastanenin önemli bir eksikliği de giderilmiş oldu.